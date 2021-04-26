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ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 ومواعيد العرض والإعادة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية ملخص الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2 حيث لاقت الحلقة رواجا كبيرا ردود فعل مذهلة، والعديد من إعجاب الجماهير.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13
نزول الضابط زكريا "كريم عبد الغزيز" من منزله واستقلال سيارته بعدما علم بأن العناصر التكفيرية متواجدة تحت منزله.
تحرك زكريا بالسيارة وتسير وراءه سيارة التكفيريين، ويعلم اللواء رفعت "رياض الخولى" بما قام به زكريا وأنه نزل وتحرك من المنزل.
استطاع زكريا الإفلات من سيارة التكفيريين التي طاردته، حيث يكتشفوا أنه عمل لهم كمينا.
يقابل زكريا صديقه يوسف "أحمد مكي" ويخبره بما حدث مع عاليا.
يحكي أحمد مكي لزكريا وهو حزين لأنه يتمنى رؤية عاليا ويحاول زكريا إقناعه بأن الأعمار بيد الله في أي وقت وأى مكان وليس لها علاقة بالعمل حتى يعيده إلى عاليا مرة أخرى وتتوالى احداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 والقناة الناقلة

يعرض العمل الساعة 9 مساء يوميا عبر قناة أون، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا عبر تردد ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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