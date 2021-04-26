أستاذ باطنة: لقاح كورونا يعطي مناعة لا تقل عن 9 أشهر (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاح كورونا دليلا على أهمية الحصول على اللقاح، ودوره في تجنب الإصابة بمضاعفات الإصابة.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك كم كبير من المبالغة ضد الآثار الجانبية للقاحات، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن كل المخاوق من أضرار الحصول على اللقاح أقل بكثير من الفوائد التي ستعود على الشخص من الحصول عليه.

وأضاف أن الحصول على اللقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية هما وسيلة تجنب الإصابة، منوها بأن الدول التي وزعت اللقاح على مواطنيها بشكل كثيف انخفض بها معدل الإصابات بشكل كبير نتيجة استخدام اللقاحات.

ولفت إلى أن تلقي لقاح كورونا يمنع الإصابات الشديدة، كما يمنع الإصابات البسيطة بنسبة كبيرة، مشددا على أهمية حرص المواطنين على الحصول على اللقاح، منوها بأن اللقاح يعطي فترة مناعة لا تقل من 6 إلى 9 أشهر.

