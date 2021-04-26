حماده هلال لـ 9090 : المداح " مغامرة" ولم أتوقع كل هذا النجاح





استضافت الإعلامية غدير حسان، فى الحلقة العاشرة من برنامج "صايم ولا زى كل سنة"، على الراديو 9090، الفنان حماده هلال.



وأجاب حماده هلال خلال الحلقة، على عدد من الأسئلة، قائلا: "السؤال اللى مبرضاش أرد عليه، هو لما يحد بيقولى انت ليه مبتشتغلش فى الخيم الرمضانية".



وأضاف هلال: "مسلسل المداح مغامرة فى مشوارى الفنى، وأنا نفسى فى الآخر يبقى مسلسل مختلف".



ونفى هلال الشائعات التى تقول أنه يشترط قبل التوقيع على أى عمل فنى اختيار الممثلين المشاركين معه، مؤكدا أن الغناء أهم شىء فى حياته.



وتحدث حمادة هلال عن سبب اختياره لمسلسل "المداح" لكي يعود به لجمهوره بعد غيابه عنهم خلال العام الماضي، فقال: "أن ما حمسه للمشاركة فيه هو أنه من القصص القريبة إلى قلبه، بالإضافة إلى أن فكرته كان يرغب في تقديمها منذ سنوات عديدة".



وأشار إلى أنه "شعر أن تلك التجربة ستكون مختلفة تمامًا عليه حال تقديمها في شهر رمضان، وكان إحساسه بالفعل في محله".



وأعرب هلال عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي وصلت إليه سواء على المسلسل أو على شخصية "صابر" التي يُقدمها خلال الأحداث.



وأضاف: "ردود الفعل أسعدتني جداً، وسعيد أن الناس مصدقة صابر وعايشة معاه يوم بيوم، ده إحساس عظيم، وحاجة مهمة جدًا بالنسبة لي".



وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، مُضيفًا: "للأمانة لم أتوقع هذا النجاح، وإن شاء الله الحلقات القادمة ستكون مختلفة وهناك ترتيبات جميلة، ومفاجآت حلوة للجمهور".



ويُذيع الراديو 9090، فى رمضان 2021، برنامج "صايم ولا زى كل سنة"، والذى يُقدمه غدير حسان، وبسنت بكر، ورامى الحلوانى، ويستضيف نجوم الفن والإعلام.