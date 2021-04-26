الرقابة المالية : إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "مصر للمقاصة"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورته الجديدة بعام 2021/2024







