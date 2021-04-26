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الرقابة المالية : إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "مصر للمقاصة"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:40 ص
مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي
مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي
نيفين سمير
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 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،  عن إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورته الجديدة بعام 2021/2024 


وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قد تم تأجيل  كافة الاجراءات لحين إعمال الهيئة العامة للرقابة المالية شئونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسى للشركة فى ضوء إقراره من الجمعية العامة للشركة.

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