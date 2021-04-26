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الرقابة المالية : إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة "مصر للمقاصة"
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:40 ص
نيفين سمير
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورته الجديدة بعام 2021/2024
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قد تم تأجيل كافة الاجراءات لحين إعمال الهيئة العامة للرقابة المالية شئونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسى للشركة فى ضوء إقراره من الجمعية العامة للشركة.
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