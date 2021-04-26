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ملخص الحلقة 13 من مسلسل "ملوك الجدعنة"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية ملخص الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة وهذا بعدما لاقت غعجاب الكثير من الجماهير، كما ننشر واعيد عرض وإعادة المسلسل لمتابعة المزيد من التفاصيل المثيرة والشيقة:

ملخص الحلقة 13 من ملوك الجدعنة
- "سيف" نجل زعيم العصابة والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، لم يموت مثلما كشفت الحلقة الماضية.
- إعلان ذلك كان على سبيل الخداع من والده لينجح في تهريبه خارج مصر بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء على فتيات.
- يكتشف أمره "سفينة" (مصطفى شعبان)، و"سرية" (عمرو سعد)، وينجحان في خطفه، ويهددان والده بأنهم سيأخذون حق حبيبة ابنة رانيا يوسف بعد قتلها.

أبطال عمل "ملوك الجدعنة"
ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "ملوك الجدعنة"
ويعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على "mbc مصر" الساعة 7:00 مساء، والإعادة 12:30 صباحا، و1:00 ظهرا.

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