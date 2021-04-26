أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقوداً بقيمة 650 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن إضافة عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من عام 2021.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن هذه العقود الجديدة تمثل زيادة بنسبة 8% على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020، وتمثل المشاريع في مصر 85% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، وأضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة.