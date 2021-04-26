طارق حداد يقع في "ورطة"





كما انه قدمها للجمهور بطريقه الفيديو انيميشن كليب الذي قام برسمه و تنفيذه المخرج الأردني عمار الغول حيث حقق هذا الفيديو ما يقارب الـ ١٠٠ الف مشاهدة في اقل من اسبوعين على اصداره.



كما و يستعد الفنان طارق حداد لتنفيذ عدة أعمال فنية جديدة استعداد لإطلاق أول البوماته , و يتم التعامل في هذه الأعمال بين مصر ولبنان والاردن, و من المتوقع صدور هذه الأعمال قريبًا.





بعد اصداره لعدة اعمال فنية ابرزها الغربة، حني، الدلعونا، وغيرها يعود الفنان طارق حداد بأغنيته الجديدة "ورطة" التي هي من كلمات الشاعر حكمت الغزالي و التوزيع الموسيقي لـ فراس عوده أما اللحن فهو من التراث .