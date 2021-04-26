محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد، وما استجد به من أعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.



جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس هشام البكل مدير المنطقة الجغرافية واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربي وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.



وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من 85 % من المشروع الأساسي، و30% من الأعمال المستجدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من استكمال اعمال المرافق المياه والكهرباء في الشوارع الجانبيه وبدء وضع طبقة الأساس في الطريق لتيسير الحركة المرورية كما وجه المحافظ بتخصيص مكان مناسب لاقامة نقطة اسعاف تخدم المنطقة بالكامل.



كما كلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.