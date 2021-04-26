ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.17%، وارتفع السوق الأول 0.08%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.39% و0.46% على التوالي ،

وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 10:52 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 126.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 4315 صفقة حققت سيولة بقيمة 16.6 مليون دينار تقريباً.