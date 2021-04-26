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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:47 ص
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.17%، وارتفع السوق الأول 0.08%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.39% و0.46% على التوالي ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 10:52 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 126.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 4315 صفقة حققت سيولة بقيمة 16.6 مليون دينار تقريباً.
وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 7.69%، فيما تصدر سهم "النخيل" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.96%.
وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 1.48 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.94%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 1.32 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 1.79%.
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