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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق و الطرق بالقاهرة الجديدة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه قيادات الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة،  والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومديرو المشروعات بإدارة الطرق والمرافق.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد اعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتى تعتبر جزءا من منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تتراوح أقطار تلك الخطوط   من (800مم : 1800 مم)، ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع  الأول بهدف نقل مياه الصرف الصحي بطريقة الإنحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده. 

واستكمل مسئولو الإسكان جولتهم،  بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو متراً، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا ليتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعد مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، ويجري الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل. 

كما قام مسئولو الوزارة، بالمرور على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم، حتى ربطه بطريق السويس، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري  وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير  محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.

ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل، مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال بالتزامن مع المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع، ومنها للعاصمة الإدارية  الجديدة.


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