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سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين في "موسى": الحلقات القادمة تحمل مفاجأة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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رفضت الفنانة سمية الخشاب، حملة الانتقادات التي طالت حلقة مسلسل موسى، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وقالت الخشاب، عبر إتصال هاتفي، مع محمد طارق أضا، ببرنامج "كأس انرجي للدراما"، على راديو إنرجي 92.1: " هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياسين، الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل إسماعيل ياسين هو نجم كبير هيكون مفاجأة في الحلقات التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة".

وعن العمل مع محمد رمضان، قالت الخشاب: "محمد رمضان اتبهدل في المسلسل مش بيجيب دوبيلر وبيتعب جداً، يقوم بتصوير المشاهد بنفسه".
وأكملت: "مسلسل موسى من أفضل المسلسلات التي قدمتها، فهو من العلامات المميزة في مشواري الفنية وفي حياتي مثل مسلسل ريا وسكينة وعائلة الحج متولى".

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