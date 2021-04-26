سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين في "موسى": الحلقات القادمة تحمل مفاجأة

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سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين في "موسى": الحلقات القادمة تحمل مفاجأة
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:53 ص
الفجر الفني
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رفضت الفنانة سمية الخشاب، حملة الانتقادات التي طالت حلقة مسلسل موسى، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل ياسين.
وقالت الخشاب، عبر إتصال هاتفي، مع محمد طارق أضا، ببرنامج "كأس انرجي للدراما"، على راديو إنرجي 92.1: " هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياسين، الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل إسماعيل ياسين هو نجم كبير هيكون مفاجأة في الحلقات التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة".
وعن العمل مع محمد رمضان، قالت الخشاب: "محمد رمضان اتبهدل في المسلسل مش بيجيب دوبيلر وبيتعب جداً، يقوم بتصوير المشاهد بنفسه".
وأكملت: "مسلسل موسى من أفضل المسلسلات التي قدمتها، فهو من العلامات المميزة في مشواري الفنية وفي حياتي مثل مسلسل ريا وسكينة وعائلة الحج متولى".
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