إسرائيل تحظر الصيد قبالة غزة لأجل غير محدد بعد إطلاق صواريخ من القطاع

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حظر الصيد قبالة غزة لأجل غير محدد بعد إطلاق صواريخ من القطاع، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.