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ضبط 5924 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٥٩٢٤ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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