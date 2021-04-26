في الحلقة الثالثة عشر من "النمر".. نيرمين الفقي تشك في محمد إمام وتبدأ في البحث ورائه







عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، والتي دارت أحداثها حول محاولة"النمر"محمد إمام" قتل" الشيمي"محمد رياض حيث هجم عليه وهو في سيارته وحاول خنقه، لكنه ينجو منه بسبب ضربه بالرصاص في يده، وبعد ذلك يهبط" النمر"من السيارة ويتجه لمخبئه ويتصل بصديقة" سكلانس" محمود حافظ لكي ينجده.



مقابلة" خالد"مؤمن نور لـ" فريدة" ولاء الشريف" في الشارع ويعاتبها على بعدها عنه، ويعدها أنه سيحاول القضاء على العقبات التي تقف في طريق زواجهم، ثم يلتقي" حسن الحلق" خالد أنور بـ" فريدة" ويطلب منها أن يعيد علاقتهما سويًا، لكنها ترفض، فيقوم بتشغيل مقطع فيديو قد التقطت له وهى معه في شقته ويهددها به، فتوبخه وتنصرف.



ذهاب "سكلانس"محمود حافظ لـ"النمر"، ويسعفه ثم يخرجا معًا، ويحاول "سكلانس" أن يقنعه بالابتعاد عما يفعله، ولكن فجأة تأتي سيارة ميكروباص وينزل منها أشخاصًا ملثمون ويقوموا بخطف النمر، ليتضح أن الجماعة الإسلامية التي كان يعمل معها "النمر" هى من قامت باختطافه، فيتفق معهم على أن يساعدهم فى استعادة السلاح والأموال التي قد أخذها منهم، فيخبرهم أنها مع درويش الهواري، فيأمر كبيرهم رجل من رجاله أن يذهب معه لاستيلام الأموال والسلاح ويطلب منه أن يقتله عندما يحصل على مطلبه.



ذهاب "شمس" نيرمين الفقي لـ "أمين" ياسر الزنكلوني" فيخبرها بعض المعلومات الخاصة بـ" نوح "، ثم ترسل واحد من رجالها للصعيد لمعرفة كل شئ عنه لأنها تشك فيه.



اجتماع" الشيمي" محمد رياض مع" عنتر الحلق" بيومي فؤاد و" الحاوي " أحمد حلاوة " و"شمس" نيرمين الفقي " فى حديقة منزله ويخبرهم بما حدث مع النمر وأنه حاول أن يقتله، وأنه ترك له رسالة كتب فيها "الماضي لسه مامتش".



ثم يقنعوا "الحاوي" بالإنضمام إليهم، فيوافق بعدما حصل على عشرة مليون جنيه من كل واحد منهم، ثم يرسل لهم" النمر" رسالة جماعية كتب فيها " متجمعين عند الشيطان ".



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.