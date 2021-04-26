وزير النقل للمهندسين الجدد: الإلتزام التام في العمل و 10 سنوات تأهيل طويل المدى

أكد وزير النقل، المهندس كامل الوزير على وضع الوزارة خطة لتأهيل العنصر البشري، ارتكزت على محورين، الأول هو تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي، عبر الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية، ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة وكذا دورات سلوكية ونفسية وتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل.



وتابع أن المحور الثاني من خطة تطوير العنصر البشري تمثلت في تخريج دفعات جديدة من المتخصصين والتحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد، إلى جانب تخريج دفاعات من الفنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه.



جاء ذلك خلال لتقائه بعدد 150 مهندسًا من تخصصصات الكهرباء والميكانيكا والمدني والاتصالات الالكترونية، تم التحاقهم مؤخرا بهيئة السكك الحديدية.



وأوضح الوزير أن تلك المجموعة من المهندسيين سيتم وضع برنامج تاهيلي طويل المدى لهم يظل حتى 10 سنوات، ليكونوا ضمن قيادات الهيئة، وهذه الدورات تتمثل في دورات رفع مستوى ودورات تأهيلية، سواء في معهد وردان أو في الجامعات المصرية المتخصصة، أو دروات تدريبية في كبريات الشركات المنتجة أو التي تقوم بعمل عمرات في المواتير أو مايخص السكة الحديد.



وأكد على أن أي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبية يتضمن بند خاص بالتدريب، يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات او عربات جديدة.



وأضاف أن سيتم توزيعهم على قطاعات السكة الحديد للاستفادة المثلي منهم ولعمل مزيج بين الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد وهذه الاجيال الشابة من المهندسيين.



وطالب المهندسين بالالتزام التام في العمل وأن يكون نجاح هيئة السكك الحديدية هو الهدف الاساسي لهم وأن يتسابق الجميع في تأدية المهام المكلفين بها.



وأشار إلى أن هناك دفعة اخرى جاري تدريبها في الكلية الحربية ثم في معهد وردان تمهيدا للالتحاق بهيئة السكة الحديد، مؤكدا على وجود معايير جديدة في اختيار المهندسين والفنيين، وهذه المجموعة من المهندسين ال150 في طليعتهم.

