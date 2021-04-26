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كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بالقاهرة وضبط طرفيها

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة (أحد الأشخاص، شقيقه" مصابان بجروح متفرقة بالجسم طرف أول)، (3 أشخاص أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام الأول بركن السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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