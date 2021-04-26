تشاد: المجلس العسكري الحاكم يرفض التفاوض مع المتمردين

رفض المجلس العسكري التشادي الانتقالي، التفاوض مع المتمردين الذين قالوا إنهم مستعدون لإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري التشادي الانتقاليعظيم بيرمنداو أجونا: "الوقت ليس مناسبًا للوساطة أو التفاوض مع الخارجين على القانون، في ظل هذا الوضع الذي يعرض تشاد للخطر".

وقال المجلس العسكري في تشاد، في مؤتمر صحفي: "سنضمن الالتزام بالمواثيق الدولية"، مضيفًا: "نجدد الدعوة للحوار".

وكان الجيش التشادي، أعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة".

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء.