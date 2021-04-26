برلماني يطالب بدعم الزراعة وتخفيض تكاليف الشحن الجوي لصادراتها

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وضع رؤية واستراتيجية لدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوي للصادرات الزراعية، في ظل زيادة حجم تلك الصادرات في الفترة الأخيرة، خاصة وأن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الزراعة يمثل أهمية كبرى فى الاقتصاد المصرى، سواء من خلال توفير فرص عمل لقطاع عريض من الشعب المصرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال التصنيع للمنتجات مما يستوجب ترجمة الاهتمام بالقطاع فى صورة قرارات على أرض الواقع.





وأوضح عضو البرلمان، أن ارتفاع تكاليف التصدير يمثل عبئا على القطاع، مما قد يؤثر على على القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية فى الأسواق الخارجية، وفى الوقت الذى نشهد اهتمام كبير من مختلف دول العالم بالمنتج المصرى يتطلب الأمر أن يكون هناك دعم بصورة مباشرة للصادرات والحاصلات الزراعية، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادارات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي تساعد في سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية.



