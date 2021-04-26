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الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومي لحالات إنسانية بالمحافظات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
            
كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد 3 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة) وكذا (مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
         
كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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