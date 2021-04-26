شاهد.. صورة جديدة لـ نيرمين الفقي من كواليس تصوير مسلسل "ضل راجل"



وكتبت على الصورة معلقة:"من كواليس مسلسل ضل راجل"، وقد انتهى المخرج أحمد صالح من تصوير المسلسل أمس، وهو حاليًا في مرحلة المونتاج.



وظهرت نرمين الفقي خلال الحلقة الـ13 وهي تحاول إغلاق المساحات على ابنتها الصغيرة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج "تيك توك" التى وصفتها بقلة الأدب، ويطالبها الأب ياسر جلال بالهدوء فى التعامل مع البنات رغم ما حدث لابنتهما شهد.



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ظهرت الفنانة نرمين الفقي في صورة جديدة تجمعها بأسرة مسلسل"ضل راجل"، المعروض حاليًا على فضائية الحياة.ونشرت الصورة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات"انستجرام"، وجمعتها الصورة بكل من ياسر جلال و نور اللبنانية والمخرج أحمد صالح.