ضبط ٤٠ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1121) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (139) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



