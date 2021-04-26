مياه القناة: إصلاح عدداً من كسور المواسير المفاجئة خلال 24 ساعة الماضية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم القناة.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء تماما من أصلاح كسر خط قطر 4 بوصه UPVC أمام عمارة رقم 16 بمدينة المستقبل، كما تم أصلاح خط 300 مم علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام مدينة فايد وذلك نتيجة كسره بسبب أعمال رصف الطريق، وتم أصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة البناهوه بالقنطرة غرب، و4 بوصة بجوار مصنع البوية، كما تم أصلاح خط مياه الرئيسي 10 بوصة المغذي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم أصلاح خط مياه 6 بوصة بمدينة القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر خط 10 بوصة بمنطقة أم مشاق، بمدينة القصاصين، وإصلاح خط 4 بوصة بمنطقة ام حبيب، التابعة لمركز ومدينة القصاصين.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

