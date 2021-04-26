كارتيرون يعيد ثنائي الزمالك أمام البنك الأهلي





ويواجه البنك الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم "توقيت القاهرة" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.





وسيعود كل من محمود علاء في مركز قلب الدفاع، ومحمود يوسف أوباما بعد غيابهما عن مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الماضية.





ومن المنتظر أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم.