Advertisements

كارتيرون يعيد ثنائي الزمالك أمام البنك الأهلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:32 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم.

ويواجه البنك الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم "توقيت القاهرة" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

وسيعود كل من محمود علاء في مركز قلب الدفاع، ومحمود يوسف أوباما بعد غيابهما عن مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الماضية.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يومين

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي تحرج نائب وزير التعليم على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يومين

كارتيرون يعيد ثنائي الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يُعيد مصطفى محمد أمام الأهلي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر تشهد مفاجأت بالجملة

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى