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إياد نصار: "الجماعة" نقطة تحول في حياتي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حل الفنان إياد نصار، ضيف في حلقة جديدة من برنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.

وخلال البرنامج كشف نصار عن العديد من الأمور التي يقوم بها لأول مرة، والعديد من المواقف خلال مسيرته الفنية التي كانت تحدث معه لأول مرة.

قال نصار: "لا أضع خطط طويلة ولكن هناك خطط سنوية أضعها لتحقيق أهداف سنوية"، وعن الأنطباعات الأولى التي يتعرض لها، قال: "الانطباعات الاولى تدوم في بعض الحالات وهذا يتوقف على حسب الشخص الذي أتعامل معه".
وكشف إن أول إنطباع كان يعتقد الكثير عنه، فور وصوله مصر هو أنه شخصية هادئة، قائلاً: "ولكن مع مرور الوقت هذا الأحساس تلاشي تماماً".
وعن مشواره الفني، قال: "البدايات دائماً يكون بها حماس كبير، أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدي وكل تحدي فيه أول خطوة فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجىء".

وتابع: "لا يوجد شخص يحقق نجاح من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها".

وعن بعض الأمور التي يقوم بها، قال: "زوجتي هي أول اتصل به حين أكون سعيد وآخر شخص أحدثه في حالة الحزن".

وقال: "أول تسجيل ليا كان برنامج عن اللغة العربية في الأردن، وأول عمل ليا كانت دور قدمته على المسرح وكان مجموعة من المشاهد الارتجالية عن الانتخابات البرلمانية".

وختم: "عرس الصقر أول عمل أقدمه في الأردن، أول عمل كان نقطة تحول في مسيرتي هو مسلسل خاص جداً مع الفنانة يسرا"
وواصل حديثه: "أول عمل كان نقطة فاصلة في مسيرتي هو مسلسل الجماعة".

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