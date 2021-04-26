إياد نصار: "الجماعة" نقطة تحول في حياتي

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إياد نصار: "الجماعة" نقطة تحول في حياتي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:33 ص
هبة أحمد
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حل الفنان إياد نصار، ضيف في حلقة جديدة من برنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.
وخلال البرنامج كشف نصار عن العديد من الأمور التي يقوم بها لأول مرة، والعديد من المواقف خلال مسيرته الفنية التي كانت تحدث معه لأول مرة.
قال نصار: "لا أضع خطط طويلة ولكن هناك خطط سنوية أضعها لتحقيق أهداف سنوية"، وعن الأنطباعات الأولى التي يتعرض لها، قال: "الانطباعات الاولى تدوم في بعض الحالات وهذا يتوقف على حسب الشخص الذي أتعامل معه".
وكشف إن أول إنطباع كان يعتقد الكثير عنه، فور وصوله مصر هو أنه شخصية هادئة، قائلاً: "ولكن مع مرور الوقت هذا الأحساس تلاشي تماماً".
وعن مشواره الفني، قال: "البدايات دائماً يكون بها حماس كبير، أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدي وكل تحدي فيه أول خطوة فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجىء".
وتابع: "لا يوجد شخص يحقق نجاح من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها".
وعن بعض الأمور التي يقوم بها، قال: "زوجتي هي أول اتصل به حين أكون سعيد وآخر شخص أحدثه في حالة الحزن".
وقال: "أول تسجيل ليا كان برنامج عن اللغة العربية في الأردن، وأول عمل ليا كانت دور قدمته على المسرح وكان مجموعة من المشاهد الارتجالية عن الانتخابات البرلمانية".
وختم: "عرس الصقر أول عمل أقدمه في الأردن، أول عمل كان نقطة تحول في مسيرتي هو مسلسل خاص جداً مع الفنانة يسرا"
وواصل حديثه: "أول عمل كان نقطة فاصلة في مسيرتي هو مسلسل الجماعة".
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