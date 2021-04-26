قريبا.. افتتاح مركز الخدمات والطوارئ والسلامه العامه المتطورة ببورسعيد



في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمتابعة الأعمال الانشائية الجاريه بغرفة عمليات المحافظة والتى تأتى فى إطار تطوير الإدارة وتحويلها الى مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة،



قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة بمتابعة الأعمال النهائية بالمركز استعدادا لافتتاحه وذلك فى إطار أعمال التطوير التى يشهدها ديوان عام محافظة بورسعيد فى كافة المجالات، مؤكدا أن اعمال تطوير إدارة الازمات تاتى فى إطار مشروع إنشاء مركز الخدمات والطوارىء والسلامة العامة المطورة ببورسعيد تماشيا مع كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تحقيقها على ارض بورسعيد،