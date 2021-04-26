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موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:33 ص
روما
روما
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره روما الإيطالي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصعد نادي مانشستر يونايتد الي نصف النهائي بعد تخطي غرناطة الإسباني بينما تأهل روما بعد الفوز على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

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