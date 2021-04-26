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السجون تفرج عن 2674 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2674) نزيل.

جاء ذلك، نفيذًا لقرار  رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء.
 
يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

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