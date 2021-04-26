وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

قال كامل الوزير، وزير النقل إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع.



وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من أربعون سنة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، مشيرا إلى أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كافة خطوط الشبكة.



وأشار الوزير، إلى أن هذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية "بتراب الفلوس"، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.



وأكد كامل الوزير، أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.