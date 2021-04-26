استشاري باطنة توجه نصيحة مهمة للمدخنين للحفاظ على مناعتهم (فيديو)

قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري الباطنة العامة والتغذية العلاجية، إن أمراض الفم لا تقتصر فقط على أمراض الأسنان، وإنما هناك أمراض أخرى مثل أمراض اللسان واللثة، والحلق وما يحويه من غدد ليمفاوية.





وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الفم هو خط الدفاع الأول ضد أي مرض ميكروبي، منوهة بأن تناول السكريات يزيد من نسبة تسوس الأسنان، وتؤثر على البكتريا النافعة بالفم.



