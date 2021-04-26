ضبط مخدرات بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش – 55 لفافة لمخدر الهيروين - 85 لفافة لمخدر الشابو – مبالغ مالية - هاتف محمول).



بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



