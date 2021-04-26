Advertisements

الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية للعاملين بفرع الأقصر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements





نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دورة تدريبية عن التحول الرقمي للخدمات الصحية، وذلك لجميع العاملين سواء من الأطقم الطبية والإدارية العاملين بفرع الهيئة والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات يضمن الشفافية وتحقيق المساواة في حصول جميع منتفعي التأمين الصحي الشامل على كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجودة وكرامة ودون تمييز بما يحقق أهداف المنظومة الجديدة في تحسين جودة الحياة الصحية بمصر.

وأضافت الهيئة، أنه تم تدريب العاملين بالمنشآت الصحية في الأقصر، والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحة طب أسرة و7 مستشفيات، على كيفية الميكنة وتطبيق التحول الرقمي للخدمات كلٍ في مجال تخصصه، بما يشمل ذلك (السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، نظام الإحالة، الصيدلية ومتابعة المخزون الإستراتيجي للمستلزمات الطبية وتوافر الأدوية، قياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المنتفعين)، وذلك بما يواكب أحدث النظم الصحية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تأسيس البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر على التطبيق السريع للميكنة والتحول الرقمي للخدمات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المراكز والوحدات الصحية بوابة المنتفع الأولى للحصول على الخدمات الصحية، تعمل بنظام وحدات الجيل الثاني والثالث لتقديم الرعاية الصحية.

وأشار السبكي، إلى أن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ييسر تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين وسهولة حصولهم عليها، كما يدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، ويتيح تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، ويدعم أيضًا إمكانية التحديث اللحظي للسجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات والتي تمتاز بسرعة تقديم الخدمة أو التنبؤ بالأمراض، إلى جانب ربط المنشآت الصحية مركزيًا والإطلاع على مؤشرات جودة أدائها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية.
الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية للعاملين بفرع الأقصر
الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية للعاملين بفرع الأقصر
الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية للعاملين بفرع الأقصر
الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية للعاملين بفرع الأقصر

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي تحرج نائب وزير التعليم على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يومين

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى