ضبط ١١٩٣ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (2٫35 طن "مقطعات ومفروم لحوم - لانشون" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.



وضبط (2٫1 طن "جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



وضبط (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج 72% - بمحافظة القاهرة) لتجميعه (4800 طن "أقماح مستوردة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى)، تمهيدًا لطحنها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وضبط (قائد سيارة – حال سيرها بالإسكندرية)، لتجميعه (5٫6 طن"دقيق بلدى مدعم"مخصص ربطًا على المخابز البلدية والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 33600 جنيه).



وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى" – 300 عبوة "زيت تموينى"مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 9050 جنيه).



وضبط (300٫000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



وضبط (3٫33 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وضبط (4 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة كفر الشيخ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



