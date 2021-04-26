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القليوبية تسجل 73 حالة إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات وطوارئ بالمستشفيات

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة، 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال24 ساعة الماضية بين أبناء المحافظة، بالإضافة إلى 8 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيانات فإن مركز بنها سجل المركز الأول في عدد الإصابات ب33 حالة دفعة واحدة، وجاء بعده مركز طوخ ب13 حالة، ثم الخانكة ب7 حالات، ثم غرب شبرا ب5 حالات تلاه مركزي قليوب وكفر شكر ب4 حالات لكل منهما، ثم شبين القناطر ب3 حالات والقناطر الخيرية بحالتي، وقها والعبور بحالة لكل منهما بينما حقق شرق شبرا صفر حالات.

فيما سجلت المحافظة 9 حالات وفاة وفق بيانات مديرية الصحة، بواقع 3 حالات بمستشفى ناصر العام، وحالتين بمستشفى الخانكة المركزي، وحالة بكلا من مستشفى قليوب التخصصي وعزل قها وكفر شكر المركزي وبنها التعليمي، فيما سجلت 7 مستشفيات متخصصة لعزل وفرز حالات كورونا بالمحافظة صفر وفيات.

وبحسب بيانات مديرية الصحة فإن المتوفين هم "س.ج" 60 عاما من شبرا الخيمة، و"ف.ع" 68 عاما من الخانكة، و"علي.م" 75 عاما من الخانكة، و"ن.م" 68 عاما من شبرا، و"أ.ع" 71 عاما من شبرا الخيمة، و"س.م" 60 عاما من طوخ، و"و.ع" 73 عاما من بنها، و"ح.ا" 65 عاما من بنها، و"ز.م" 69 عاما من القلج الخانكة، بإجمالي وفيات 1323 بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الأن.

فيما أعلنت مستشفيات المحافظة رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيما شهدت المستشفيات منع دخول المواطنين عدا المصابين أو المتلقين للخدمات الطبية وإقتصرت الزيارات على مواعيد محددة.

ودفعت مديرية الصحة بفرق طبية لإستقبال المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة.

وطالبت مديرية الصحة بالقليوبية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات حال الخروج من المنزل والتزام التباعد حفاظا على حياتهم.

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