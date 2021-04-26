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اليسطرة على حريق في مخزن بدشنا قبل امتداده للمنازل المجاورة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الإدارة، على حريق نشب في مخزن خردة، بقرية العزيزية في دشنا، شمالي قنا.

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد السيطرة على حريق في مخزن للخردة، بقرية العزيزية في دشنا، شمالي قنا، والذي أدى الى تلف بعض محتوياته، والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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