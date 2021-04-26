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ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت محافظة القليوبية ان الجولات الميدانية التي قام بها رؤساء المدن والاحياء علي مداري ال 4ايام الماضية لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تم خلالها تحرير 535 محضر للمواطنيين المخالفين بعدم ارتداء كمامة وتحصلت منهم غرامات فورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فيما اجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة في الساعات الأولي من صباح اليوم بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة والاشغالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورافق المحافظ في الجولة اللواء سامي علام رئيس الحي.
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويرة وافتتاحه وتفقد المحافظ الاعمال حيث تم الانتهاء من الاعمال الانشائية بنسبة 80% وسيتم الانتهاء من باقي الاعمال وتسليم المرسي نهاية مايو المقبل.
 
والتقي المحافظ بمهندسي الموقع وطالب بدفع الاعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعا قوميا هاما سيضع القليوبية علي الخريطة السياحيه مرة اخري بعد افتتاح قصر محمد علي امام الزائرين.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري وشدد المحافظ علي السيد رئيس الحي بسرعة الانتهاء من ازالة المباني التي تتعارض مع اعمال التوسعة مشيرا انه تم تعويض المواطنين من خلال لجنة التعويضات مؤكدا على سرعة صرف التعويضات للمواطنين.

 
وخلال الجولة تفقد المحافظ ايضا أعمال رفع تراكمات القمامة بحي غرب شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابي حيث تم توريد 25 صندوق قمامة جديد للمساهمه في أعمال النظافة بالشارع ومنع المواطنين القاء القمامة بالشارع وشدد المحافظ علي تكثيف اعمال رفع التراكمات وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع.
وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام المحافظ بالمرور علي الكافتيريات ومواقف السيارات حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.
ومن الجدير بالذكر ان رؤساء المدن والاحياء قاموا بحملات مكبرة على مدار أمس الاحد اسفرت عن ضبط 93 شيشة وتحرير 182 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 10 مقاهى وبذلك يصبح اجمالى المخالفات على مدار الاربعة ايام عن ضبط حوالي 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية
ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى بالقليوبية

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