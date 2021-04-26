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الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة
الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:47 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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