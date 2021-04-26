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الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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