الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).



بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



