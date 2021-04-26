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وزير السياحة والآثار يجتمع بلجنة "خبراء الترويج السياحي"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اجتمع وزير السياحة والآثار بلجنة "خبراء الترويج السياحي"، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس اللجنة، ومشاركة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيسي لجنتي تسيير أعمال كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها بحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسي.

وأشار الوزير إلى لقائه مع سفير دولة روسيا بالقاهرة والذي أكد خلاله على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من روسيا وجميع دول العالم ولاسيما في ظل الالتزام بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

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