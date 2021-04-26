الري: تأهيل ترع بطول 142 ألفا و91 كيلو بالمنيا

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، أنه تم تأهيل عدد من الترع بمحافظة المنيا بأطوالبلغت142الفا و91كم حتي الان.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم تنفيذ أطوال تبلغ 94 ألفا و973 كم، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 53 ألفا و973 كم حتى الان بنسبة تنفيذ 56.12% زمام الإدارة العامة بشرق المنيا.



وأكدت الوزارة خلال البيان أنه سيتم تنفيذ أطوال بلغت 212 ألفا و815 كم مضيفةً أنه تم تنفيذ 88 ألفا و788 كم حتى الان بنسبة تنفيذ 41.72 زمام الإدارة العامة لرى غرب المنيا.



واضافت الوزارة انه سيتم تنفيذ 58 ألفا و145 كم مؤكدة أنه تم تنفيذ 18 ألفا 174 كم حتى الان بنسبة تنفيذ 31.25% زمام الادارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى.

