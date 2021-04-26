المطران عطا الله حنا: "نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت غالى كل من يعنيهم الأمر "







تابع حنا على صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل: فالمقدسين اطلقوا رسالتهم الى مشارق الارض ومغاربها بأنه حتى وان تخلى عنهم البعض وتآمر عليهم البعض الاخر فهم صامدون باقون مرابطون في القدس ورسالة المقدسيين كانت وستبقى رسالة تذكير لابناء امتنا وللمسيحيين والمسلمين في كل مكان بضرورة ان يتحركوا نصرة للقدس ومقدساتها واوقافها المستهدفة والمستباحة.

في القدس هنالك شباب مناضلون مرابطون يدافعون عن مدينتهم.



في القدس هنالك شعب حي يعشق الحياة والحرية والكرامة ونتمنى ان تكون رسالة المقدسيين قد وصلت.

– قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نتمنى ان تكون قد وصلت رسالة القدس الى حيثما يجب ان تصل، فللبيت رب يحميه كما ان هنالك شعبا مرابطا ابيا مناضلا ومكافحا ومحافظا على القدس ومقدساتها وتاريخها وتراثها.