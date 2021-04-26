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الكويت تسجل 1545 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:55 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الكويت، 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 265 ألفاً و404 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1516.

 

وفي البيان الصحفي اليومي، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

 

وأشار  الناطق باسم الصحة الكويتية، إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة .

 

وأوضح السند أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 250 ألفاً و74 حالة.

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