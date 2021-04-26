بعد عرضها بالاختيار.. القصة الكاملة لتفجير مديرية الدقهلية

متى وقع تفجير المديرية؟



وحادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقع في 24 ديسمبر 2013، وأسفر عن استشهاد 16 شخصا من بينهم 14 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.





كانت مدينة المنصورة قد تعرضت لأكبر عملية إرهابية في عمق الأراضى المصرية بعد ثورة 30 يونيو، حيث قامت جماعة الإخوان بالتنسيق مع جماعة أنصار بيت المقدس في منتصف ليلة 24 ديسمبر عام 2013 بتفجير مبني مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة محملة بنحو طن من مادة شديدة الإنفجار "TNT".



وبعد عدة أيام أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الحادث ونشرت فيديو لمنفذ العملية ويدعى "إمام مرعى امام محفوظ" الشهير بـ"أبومريم"، وبالفعل تأكدت مباحث الدقهلية والأمن الوطنى أنه منفذ العملية بعد العثور على إصبع للانتحاري على مبنى مجاور للمديرية بسبب شدة الانفجار.



من منفذ التفحير؟

وكشفت التحريات والتحقيقات ـ وقتها ـ هوية منفذ حادث التفجير، الانتحارى إمام مرعى إمام محفوظ، يقيم 8 ش يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة المطرية، فضلًا عن ضبط 7 متهمين آخرين، أبرزهم "يحيى المنجى سعد حسين، وعادل محمود البيلى سالم، وأحمد محمد عبد الحليم السيد بدوى".



اعترافات المتهمين



واعترف المتهمون أنهم خططوا لحادث مديرية أمن الدقهلية بعدما فشلوا في رصد مبنى مباحث الأمن الوطنى الذي كان مخطط تفجيره وتم العدول عن الفكرة بعد التأكد من صعوبة التنفيذ، كما اعترفوا أن عضوي الخلية يحيى المنجى سعد وتوفيق محمد فريج رصدا مديرية الأمن وصوراها قبل الحادث بأسبوع وتم تنفيذ سرقة محل ذهب بكفر الشيخ لتوفير الأموال اللازمة لشراء المتفجرات التي تم تصنيعها داخل معمل المتفجرات ببلقاس وتم الحصول على سيارة ربع نقل من شمال سيناء وتم الاتفاق مع جماعة أنصار بيت المقدس على توفير متطوع لعملية التفجير انتحاريا، وبالفعل تطوع إمام مرعي إمام محفوظ الشهير بـ"أبومريم"، وهو من أعضاء جماعة بيت المقدس لتنفيذ العملية الانتحارية ووصل إلى مدينة بلقاس قبل الحادث بيومين وشارك في عملية رصد مديرية الأمن والتعرف على المكان وكيفية التنفيذ.



كما اعترف المتهمون أنه تم صناعة 3 مجموعات من القنابل وزنها نحو طن من مادة TNT وتم وضعها بصندوق السيارة الربع نقل وتغطيتها بالقش ثم قام منفذ العملية باقتحام المكان والتفجير.



واعترف المتهمون أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجيرية بمحافظات الغربية والشرقية وبعض الكنائس، وتمكنت قوات الداخلية من تهديد هوية الهاربين وقتل اثنين منهم في مداهمة أمنية.

عرضت الحلقة الثالثة عشر من الجزء الثاني من مسلسل الاختيار حادث استهداف مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية من قبل عدد من الإرهابيين، ضمن أحداث المسلسل لفضح جرائم الإخوان بعد ثورة ٣٠ يونيو.وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.