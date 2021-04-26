خنقتها انتقامًا من والدها.. التحقيق في قتل سيدة لطفلتها ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها، بسبب تعدي الزوج بالضرب عليها وإجبارها لتوقيع إيصالات أمانة.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من موظف اتهم فيه زوجته بقتل ابنتهما البالغة من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.



وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغ مالي للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



