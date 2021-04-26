محافظ الشرقية يكشف بشرى سارة لذوي الهمم بالإقليم (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل بدء التشغيل التجريبي لمشروع الميني باص المجهز لذوي الهمم، موضحا أنهم يعدون لهذا المشروع منذ نحو عام، موضحا أنه تأخر استيراد بعض القطع الهامة بسبب فيروس كورونا.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم الدفع بنحو 16 أتوبيسا مجهزا لذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيحتوي الاتوبيس على اماكن للمرافقين لذوي الهمم.



