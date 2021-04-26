شاهد.. رئيس الوزراء يتلقى لقاح كورونا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صورا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.





وحث رئيس الوزراء المواطنين الإسراع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حرصا على سلامتهم.





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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري اتصالات بكل قادة دول العالم للحصول على أكبر قدر من اللقاحات بجانب تصنيع اللقاحات في مصر، مشيرا إلى أنه لدينا مؤسسات تستطيع تصنيع اللقاحات عندما تنقل الخبرات والتكنلوجيا الخاصة بها لضمان توفير أكبر قدر من اللقاحات من ناحية علاوة على مساعدة الدول الإفريقية على الحصول على اللقاحات من ناحية أخرى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأحد، أن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على لقاح كورونا رسالة طمأنة للناس، مؤكدا أن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة 100%.



