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ضربني وأجبرني على توقيع إيصالات.. اعترافات مثيرة لسيدة قتلت طفلتها ببولاق الدكرور

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل التحقيق في واقعة مقتل طفلة ٣ سنوات على يد والدتها ببولاق الدكرور، أن المتهمة في عقدها الثاني من العمر، ولديها ٣ أطفال من الزوج الأول.

وافادت التحقيقات، أن المتهمة، اعترفت بارتكابها للواقعة، قائلة،" كان بيضربني وبيتعدى عليا، قتلت الطفلة عشان احرق قلبه"، مشيرة إلى انه يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات امانة، لأنه كانت تتصل بزوجها الاول.
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها، بسبب تعدي الزوج بالضرب عليها وإجبارها لتوقيع إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من موظف اتهم فيه زوجته بقتل ابنتهما البالغة من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

  وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغ مالي للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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