Advertisements
موعد مباراة ارسنال وفياريال في نصف نهائي الدوري الأوروبي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:05 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي آرسنال الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي فياريال الدولي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصعد نادي آرسنال الإنجليزي الي نصف النهائي بعد تخطي سلافيا براج بينما تأهل فياريال بعد الفوز على حساب دينامو زغرب الكرواتي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements