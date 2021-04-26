موعد مباراة ارسنال وفياريال في نصف نهائي الدوري الأوروبي

يواجه نادي آرسنال الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي فياريال الدولي.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









وصعد نادي آرسنال الإنجليزي الي نصف النهائي بعد تخطي سلافيا براج بينما تأهل فياريال بعد الفوز على حساب دينامو زغرب الكرواتي.



