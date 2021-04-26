عاجل.. السجن المؤبد لـ 10 أشخاص بالانضمام لخلايا الإخوان المسلحة



قضت اليوم الأثنين الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بمعاقبة 10 أشخاص بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة بلجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.. بالسجن المؤبد





كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات عقب فض اعتصام النهضة بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبتأسيس مجموعات عنقودية ضمن عناصر لجان العمليات النوعية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.