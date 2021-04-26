الأوقاف تتحدى البرلمان وتحذر الأئمة بشأن استخدام مكبرات الصوت في التراويح



طالبت وزارة الأوقاف الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.



وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم.





شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلا واسعا، بسبب منع إذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، وذلك بعدما انتقد النائب ثروت سويلم، قرار الوزارة وتوجيهاتها للمديريات بهذا الشأن.



ووجه النائب ثروت سويلم حديثه لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، متسائلا عن أسباب عدم إذاعة صلاة الترويح عبر مكبرات الصوت، لافتا إلى أن المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استيائهم من هذا الأمر.











من جانبه، أعلن الشيخ جابر طايع موافقة وزارة الأوقاف على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، قائلا: "سنخطر كل المديريات بذلك، ولم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح".











