Advertisements

الأوقاف تتحدى البرلمان وتحذر الأئمة بشأن استخدام مكبرات الصوت في التراويح

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

طالبت وزارة الأوقاف الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم.


شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلا واسعا، بسبب منع إذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، وذلك بعدما انتقد النائب ثروت سويلم، قرار الوزارة وتوجيهاتها للمديريات بهذا الشأن.

ووجه النائب ثروت سويلم حديثه لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، متسائلا عن أسباب عدم إذاعة صلاة الترويح عبر مكبرات الصوت، لافتا إلى أن المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استيائهم من هذا الأمر.





من جانبه، أعلن الشيخ جابر طايع موافقة وزارة الأوقاف على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، قائلا: "سنخطر كل المديريات بذلك، ولم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح".





أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ يومين

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعيد ثنائي الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى