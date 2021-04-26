تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي اليوم الإثنين الموافق 26 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.





ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ، مساء اليوم الاثنين.





ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي :





1- نادي الزمالك 36 نقطة.

2- النادي الأهلي 33 نقطة.

3- بيراميدز 30 نقطة.

4- النادي المصري 29 نقطة.

5- نادي الإتحاد السكندري 28 نقطة.

6- سموحة 27 نقطة.

7- مصر للمقاصة 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة.

9- إنبي 24 نقطة.

10- الجونة 24 نقطة.

11- غزل المحلة 24 نقطة.

12- أسوان 20 نقطة.

13- المقاولون العرب 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 17 نقطة.

15- وادي دجلة 16 نقطة.

16- البنك الأهلي 14 نقطة.

17- الإسماعيلي 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.