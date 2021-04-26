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الذهب العالمي يرتفع مع زيادة إصابات فيروس كورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
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ارتفع الذهب اليوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، وعزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الجاري، بينما استقر البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارت قرب قمة غير مسبوقة بلغها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.08 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئةإلى 1780.30 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج من ديلي إف.إكس "وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء. لذا يعزز هذا الطلب علي الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب"، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

سجلت الحالات في الهند زيادة قياسية، في حين أعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة لمواجهة زيادة وتيرة الإصابات.

وأضافت يانج "على الجانب الآخر، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية قوية جدا أعلنت يوم الجمعة"، وتابعت أن صعود عائدات سندات الخزانة تكبح مكاسب الذهب.

وتحسن نشاط المصانع الأميركية في أوائل أبريل نيسان بينما قفزت مبيعات التجزئة لمستوى غير مسبوق في مارس آذار وتسارعت وتيرة التوظيف.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2865.99 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار يوم الجمعة.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1231.03 دولار.

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